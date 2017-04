Status mammakropp!

20.04.2017 - 14:31

At Trausti og hans program hittil har gjort meg mye godt, råder det ingen tvil om!

Hva skulle jeg gjort uten Olympus Trening!!?

Mammakroppen er seig. Den niholder på kiloene!! Som et reservelager liksom!! Ting tar lengre tid og kroppen må respekteres på en helt annen måte enn ellers.

Vekta går litt opp og ned. Før påske var jeg nede på 71,9 kg! stolt!! I dag var den plutselig på 73 og jeg bare............

Men kroppen er i forandring, den er det. Magen er blitt mindre og jeg er definitvt blitt sterkere.

Jeg får endelig på meg mitt gamle treningstøy .- og selvom forholdene er trange i tightsen for øyeblikket- så er jeg relativt fornøyd med kroppen min tre måneder etter fødsel.





Når det er sagt. Så skal jeg dog ikke holde dere for narr.

Jeg mente virkelig hva jeg skrev om den seige mammakroppen. Jeg kan nemlig jukse på meg smidigere fasong foran speilet i riktig positur.

Lyve for meg selv - lyve for dere. Men ingenting - absolutt ingenting kan gjemme det faktum at en nybakt mammakropp proppet full av hormoner er seig - den er sykt seig!







Dette bildet er fra i går. altså - FØR:





1 minutt ETTER









Bolletissen er riktig nok blitt mindre - men begynner å mistenke at det kun er grunnet en sykt trang tights som presser den oppover og over buksekanten!





Tror faktisk denne tightsen presser bolletissen helt opp under bh-kanten.

Såå....Heia alle mammaer der ute! Mammakropp eller ei. Vi er sabla fantastiske!!! <3