Når fader skal han forstå?????

21.06.2017 - 13:49

"Jeg går bare ut og snekrer litt på terrassen jeg" - lyder det fra Tom som allerede har tatt på seg skoene.

"Nei det gjør du så faen ikke " svarer jeg fra stua med én unge på armen, én lekende på gulvet og et stinkede hår fult av gulp.

"Du kan gjøre som meg" fortsetter jeg. " Du kan gjøre alt det du vil ETTER at du har tatt hånd om barna. Du kan gjøre det du vil ETTER ungene er lagt for kvelden"

Tom ser sprørrende på meg. Han er bortskjemt. Han har da aldri fått et nei før?

Jeg ser tilbake på ham med selvfølge i øynene: " Du kan snekre nå om du vil - men da får du ta med Iben ut i vogna og få henne til å sovne først".

Tom uffer seg og påpeker hvor kjedelig det er - han vil jo ut å holde på NÅ.

Tro det eller ei - men den lille sukkertuppen suger all energi ut av en en voksen kropp





Jeg skjønner han godt - jeg vil jo også gjøre alt jeg vil NÅ! Jeg vil også gjøre alt jeg vil -når jeg vil - hvor lenge jeg vil. Men det går ikke det!!! Ikke når du har barn!!! Det er derfor jeg alltid kommer meg så sent i seng - for alt jeg ellers uforstyrret kunne ha gort på dagen, må gjøres på kvelden - alene - når barna sover!!!

Han legger Iben i vogna.

"Ja også må du skifte bleie på henne først da!" Tillegger jeg med en kvass tone.

Tom uffer seg igjen, men trasker inn på badet og skifter bleie - gidder ikke kneppe igjen bodyen - lar den bare henge som en skjortel på henne.

Jeg smiler falskt til Tom - innvendig kveler jeg ham med bare nevene. Hva inni svarteste skrukken er det som får enkelte mannfolk til å tro å det er mindre kjipt for oss mammaer? Hva er det som får dere til å tro at det ikke er like kjedelig for oss å måtte få babyen til å sovne før vi går ut og holder på i hagen, gjøre husarbeid, blogger, går på dass eller spiser??

Jeg er forbanna på Tom. Han høster store ord og klapp på skuldrene fra alle hold. Han har jo vært så flink her. Bygd hus - bygd terrasse. Ingen som tenker på at han alltid har hatt totalt frie hender. Ingen barn som avbryter han, ingen unger som krever noe - ingen forstyrrelser . Han har kun seg selv og sitt.

For hvor er barna? Jo de har jeg!





My life - sånn typ hver dag!













Jeg holder på med barn dag ut og dag inn og når jeg har lagt ungene for kvelden og Tom kommer inn - da setter han seg rett ned i godstolen og spretter en pils - fornøyd med dagen. Han fortjener å slappe av nå.

Jeg sitter på gulvet og bretter 10 hauger med tøy, rydder bort etter middag og rydder badet som ser ut som en krigssone etter at tre jenter har dusjet og badet der. Dette er så klassisk gammeldags kjønnsrollefordelig at jeg blir kvalm!

Jeg mener: Gi meg den drillen og ungefri - så skal jeg fader snekre en platting jeg óg!!!

Tom tar uansett Iben med ut. Får henne til å sovne - før han stille og rolig prøver å jobbe ute - uten å vekke henne.

Det tar ikke altfor lange tiden før han er inne igjen - Hun er våken.

"Fikk du gjort noe?" smiler jeg hånlig.

Jeg gosser meg! Jubler innvendig. Der kan du se din lille j#"%&l - Det er ikke så lett å få gjort ting når du har et barn på slep.

Jeg snur meg fornøyd med hevet hode - fortsetter med middagen - for en deilig følelse - seier!

Jeg danderer middagen på et brett. Bærer det bort til terrassedøra. Nå skal vi nyte deilig mat ute i sommervarmen

Solen skinner og sommerbrisen puster lett i nakken. Jeg trer barbeint ut - men må snu.

Trappa ned til terrassen er ikke ferdig.